Cinéma L’Odysée Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 21 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma L’Odysée
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
2h 52 mn — Action, Aventure
Tout public Christopher Nolan Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 hours 52 minutes? Action, Adventure
For all ages Christopher Nolan By Christopher Nolan
Starring Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
L’événement Cinéma L’Odysée Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Stage de tournage de 3 jours Parc de la Baume Dieulefit 15 juillet 2026
- Terre Famille séance modelage Parc de la Baume Dieulefit 15 juillet 2026
- LAS NOCHES DE CORAZON Corazon Café Dieulefit 16 juillet 2026
- Cinéma Paris vu par … Cinéma Labor Dieulefit 16 juillet 2026
- Journées Musicales de Dieulefit Eglise Saint-Pierre Dieulefit 17 juillet 2026