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AGENDA · Dieulefit

Cinéma L’Odysée Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 21 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma L’Odysée

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

2h 52 mn — Action, Aventure
Tout public Christopher Nolan Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 52 minutes? Action, Adventure
For all ages Christopher Nolan By Christopher Nolan
Starring Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

L’événement Cinéma L’Odysée Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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