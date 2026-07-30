Les petits défis scientifiques La Halle Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Les petits défis scientifiques

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adhérent 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Les participants accomplissent des petits défis et expérimentent sur des disciplines scientifiques variées. Durant cet atelier, les enfant manipulent, observent et émettent des hypothèses, développant ainsi curiosité et esprit scientifique. Dès 7 Ans

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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43

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English :

Participants complete small challenges and conduct experiments in a variety of scientific disciplines. During this workshop, children handle materials, observe, and form hypotheses, thereby developing their curiosity and scientific mindset. Ages 7 and up

L’événement Les petits défis scientifiques Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux