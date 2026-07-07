La Buvette Atelier fabrication de bijoux Buvette piscine Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

La Buvette Atelier fabrication de bijoux

Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Atelier fabrication de bijoux par Héloïse, 50€ par personne

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Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 72 39 kolinabassi@gmail.com

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English :

Jewelry-making workshop by H%E9lo%EFse, 50? per person

L’événement La Buvette Atelier fabrication de bijoux Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux