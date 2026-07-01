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AGENDA · Dieulefit

Les précieuses ridicules Dieulefit

mercredi 29 juillet 2026 · Dieulefit

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Parc de la Baume
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
17 17 17

Dieulefit

Les précieuses ridicules

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Retrouvez la troupe en tournée avec Les Précieuses Ridicules de Molière une comédie vive, drôle et malicieusement impertinente, à partager en famille ou entre amis.
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67 

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English :

Join the troupe on tour with Molière’s *Les Précieuses Ridicules*: a lively, funny, and mischievously irreverent comedy to enjoy with family or friends.

L’événement Les précieuses ridicules Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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