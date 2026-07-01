Les précieuses ridicules Dieulefit
mercredi 29 juillet 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Les précieuses ridicules
Parc de la Baume Dieulefit Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Retrouvez la troupe en tournée avec Les Précieuses Ridicules de Molière une comédie vive, drôle et malicieusement impertinente, à partager en famille ou entre amis.
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 02 28 67
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English :
Join the troupe on tour with Molière’s *Les Précieuses Ridicules*: a lively, funny, and mischievously irreverent comedy to enjoy with family or friends.
L’événement Les précieuses ridicules Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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