Cinéma Zazie dans la métro Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Zazie dans la métro Cinéma Labor Dieulefit jeudi 30 juillet 2026.
Dieulefit
Cinéma Zazie dans la métro
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
1h 30 mn — Comédie
Tout public
De Louis Malle Par Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau Avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1 hr 30 min? Comedy
Suitable for all ages
Directed by Louis Malle; Written by Louis Malle and Jean-Paul Rappeneau; Starring Catherine Demongeot, Philippe Noiret, and Hubert Deschamps
L’événement Cinéma Zazie dans la métro Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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