Cinéma Zazie dans la métro Cinéma Labor Dieulefit jeudi 30 juillet 2026.

Dieulefit

Cinéma Zazie dans la métro

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

1h 30 mn — Comédie

Tout public

De Louis Malle Par Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau Avec Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert Deschamps

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 30 min? Comedy

Suitable for all ages

Directed by Louis Malle; Written by Louis Malle and Jean-Paul Rappeneau; Starring Catherine Demongeot, Philippe Noiret, and Hubert Deschamps

L’événement Cinéma Zazie dans la métro Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux