La Buvette Atelier Zumba par Lycia Goubin Buvette piscine Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

La Buvette Atelier Zumba par Lycia Goubin

Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Atelier Zumba par Lycia Goubin (5€ par participant) suivi du concert de Fred Kazk duo

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Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 72 39 kolinabassi@gmail.com

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English :

Zumba workshop led by Lycia Goubin (5? per participant), followed by a concert by the Fred Kazk duo

L’événement La Buvette Atelier Zumba par Lycia Goubin Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux