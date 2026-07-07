Concert flamenco pop La Mine d’Art Dieulefit
samedi 11 juillet 2026 · La Mine d'Art · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Concert flamenco pop
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’un concert de José Lopez en trio. Petite restauration sur place
.
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com
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English :
Come enjoy a concert by José Lopez and his trio. Light refreshments available on site.
L’événement Concert flamenco pop Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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