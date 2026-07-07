Concert flamenco pop La Mine d’Art Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Concert flamenco pop

La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’un concert de José Lopez en trio. Petite restauration sur place

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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com

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English :

Come enjoy a concert by José Lopez and his trio. Light refreshments available on site.

L’événement Concert flamenco pop Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux