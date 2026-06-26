Yoga Estival Dieulefit
Yoga Estival Dieulefit jeudi 9 juillet 2026.
Dieulefit
Yoga Estival
Parc de la Baume et Domaine des sources Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Séances de yoga en plein air avec Léonie de Nama Om Yoga. Une parenthèse de détente accessible à tous, pour respirer, se recentrer et profiter du cadre agréable. Merci de réserver.
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Parc de la Baume et Domaine des sources Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com
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English :
Outdoor yoga sessions with Léonie from Nama Om Yoga. A relaxing break open to everyone—a chance to breathe, refocus, and enjoy the pleasant surroundings. Please reserve your spot.
L’événement Yoga Estival Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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