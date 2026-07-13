Informations pratiques

Dieulefit

Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature

temple Dieulefit Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Un Stabat Mater, des compositeurs

Concert articulé autour d’un texte unique, mis en musique par plusieurs compositeurs parmi tous ceux qui ont composé pour ce texte.

Direction Eliette Roche

Piano Marielle Covell

ensemble vocal éphémère Appoggiature

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temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 50 18 choeurappoggiature@gmail.com

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English :

A Stabat Mater by Various Composers

A concert centered around a single text, set to music by several composers from among all those who have composed works based on this text.

Conductor: Eliette Roche

Piano: Marielle Covell

Appoggiature vocal ensemble

L’événement Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux