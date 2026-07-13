Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit
dimanche 26 juillet 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature
temple Dieulefit Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Un Stabat Mater, des compositeurs
Concert articulé autour d’un texte unique, mis en musique par plusieurs compositeurs parmi tous ceux qui ont composé pour ce texte.
Direction Eliette Roche
Piano Marielle Covell
ensemble vocal éphémère Appoggiature
.
temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 50 18 choeurappoggiature@gmail.com
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English :
A Stabat Mater by Various Composers
A concert centered around a single text, set to music by several composers from among all those who have composed works based on this text.
Conductor: Eliette Roche
Piano: Marielle Covell
Appoggiature vocal ensemble
L’événement Concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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