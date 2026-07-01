Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
2h 40 mn — Historique Thriller
Tout public avec avertissement
De Antonin Baudry
Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
2 hours 40 minutes? Historical Thriller
Suitable for all audiences with a content advisory
Directed by Antonin Baudry
Written by Bérénice Vila, Antonin Baudry
Starring Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
L’événement Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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