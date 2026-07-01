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AGENDA · Dieulefit

Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

2h 40 mn — Historique Thriller
Tout public avec avertissement
De Antonin Baudry
Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 40 minutes? Historical Thriller
Suitable for all audiences with a content advisory
Directed by Antonin Baudry
Written by Bérénice Vila, Antonin Baudry
Starring Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

L’événement Cinéma La Bataille de Gaulle L’Age de Fer Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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