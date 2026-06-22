Cours de yoga en plein air Dieulefit
mardi 7 juillet 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cours de yoga en plein air
Parc de la Baume Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, venez pratiquer le yoga en plein air au Parc de la Baume ou au Domaine des Sources de Dieulefit.
Rendez-vous avec moi tous les mardis matins de 8h30 à 9h30, les mardis soirs de 18h15 à 19h15 et les mercredis soirs de 18h30 à 19h30.
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 47 11 69 contact@achillee-tresors-glanes.fr
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English :
This %E9t%E9, come practice yoga outdoors at Parc de la Baume or Domaine des Sources in Dieulefit.
Join me every Tuesday morning from 8:30 %E0 to 9:30, Tuesday evenings from 6:15 %E0 to 7:15, and Wednesday evenings from 6:30 %E0 to 7:30.
L’événement Cours de yoga en plein air Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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