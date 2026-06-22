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AGENDA · Dieulefit

Cours de yoga en plein air Dieulefit

mardi 7 juillet 2026 · Dieulefit

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Parc de la Baume
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
10 10

Dieulefit

Cours de yoga en plein air

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-07

Cet été, venez pratiquer le yoga en plein air au Parc de la Baume ou au Domaine des Sources de Dieulefit.
Rendez-vous avec moi tous les mardis matins de 8h30 à 9h30, les mardis soirs de 18h15 à 19h15 et les mercredis soirs de 18h30 à 19h30.
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 47 11 69  contact@achillee-tresors-glanes.fr

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English :

This %E9t%E9, come practice yoga outdoors at Parc de la Baume or Domaine des Sources in Dieulefit.
Join me every Tuesday morning from 8:30 %E0 to 9:30, Tuesday evenings from 6:15 %E0 to 7:15, and Wednesday evenings from 6:30 %E0 to 7:30.

L’événement Cours de yoga en plein air Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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