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Cinéma Paris Texas Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Paris Texas Cinéma Labor Dieulefit jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Cinéma Labor

Adresse : 55 rue Justin Jouve

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Dieulefit

Cinéma Paris Texas

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

2h 20 mn — drame
Tout public
De Wim Wenders Par Sam Shepard, L.M. Kit Carson
De Wim Wenders Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 20 minutes? Drama
Suitable for all audiences
Directed by Wim Wenders; Written by Sam Shepard and L.M. Kit Carson
Directed by Wim Wenders; Starring Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, and Hunter Carson

L’événement Cinéma Paris Texas Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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