Cinéma Paris Texas Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Paris Texas Cinéma Labor Dieulefit jeudi 30 juillet 2026.
Dieulefit
Cinéma Paris Texas
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
2h 20 mn — drame
Tout public
De Wim Wenders Par Sam Shepard, L.M. Kit Carson
De Wim Wenders Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
2 hours 20 minutes? Drama
Suitable for all audiences
Directed by Wim Wenders; Written by Sam Shepard and L.M. Kit Carson
Directed by Wim Wenders; Starring Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, and Hunter Carson
L’événement Cinéma Paris Texas Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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