AGENDA · Dieulefit
Semaine tournage céramique Parc de la Baume Dieulefit
lundi 20 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Semaine tournage céramique
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme
Tarif : 270 – 270 – EUR
Tarif 270€ la semaine Durée 18h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Semaine tournage céramique
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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr
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English :
Ceramics Workshop Week
L’événement Semaine tournage céramique Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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