Semaine tournage céramique Parc de la Baume Dieulefit

lundi 20 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Semaine tournage céramique

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif 270€ la semaine Durée 18h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Semaine tournage céramique

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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

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English :

Ceramics Workshop Week

L’événement Semaine tournage céramique Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux