concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Place Chateauras Dieulefit
dimanche 26 juillet 2026 · Place Chateauras · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
concert de l’ensemble éphémère Appoggiature
Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Un Stabat mater, des compositeurs
Ensemble vocal vocal éphémère D’appoggiature, direction Eliette Roche, piano, Marielle Covell
.
Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 50 18 choeurappoggiature@gmail.com
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English :
A Stabat Mater by Various Composers
D’appoggiature Vocal Ensemble, conducted by Eliette Roche, with Marielle Covell on piano
L’événement concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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