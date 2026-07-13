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AGENDA · Dieulefit

concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Place Chateauras Dieulefit

dimanche 26 juillet 2026 · Place Chateauras · Dieulefit

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Chateauras
Adresse
Le temple de Dieulefit
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
10 10 30 tarif libre

Dieulefit

concert de l’ensemble éphémère Appoggiature

Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Un Stabat mater, des compositeurs
Ensemble vocal vocal éphémère D’appoggiature, direction Eliette Roche, piano, Marielle Covell
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Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 50 18  choeurappoggiature@gmail.com

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English :

A Stabat Mater by Various Composers
D’appoggiature Vocal Ensemble, conducted by Eliette Roche, with Marielle Covell on piano

L’événement concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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