concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Place Chateauras Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

concert de l’ensemble éphémère Appoggiature

Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Un Stabat mater, des compositeurs

Ensemble vocal vocal éphémère D’appoggiature, direction Eliette Roche, piano, Marielle Covell

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Place Chateauras Le temple de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 14 50 18 choeurappoggiature@gmail.com

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English :

A Stabat Mater by Various Composers

D’appoggiature Vocal Ensemble, conducted by Eliette Roche, with Marielle Covell on piano

L’événement concert de l’ensemble éphémère Appoggiature Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux