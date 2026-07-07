Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 31 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
2h20 mn — Historique, Thriller
Tout public
De Antonin Baudry
Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 hours 20 minutes? Historical, Thriller
For all audiences
Directed by Antonin Baudry
Written by Bérénice Vila, Antonin Baudry
Starring Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
L’événement Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Concert Dissonances sacrées Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit 7 juillet 2026
- Yoga Estival Dieulefit 9 juillet 2026
- Yoga Estival Dieulefit 9 juillet 2026
- Cinéma La Traversée de Paris Cinéma Labor Dieulefit 9 juillet 2026
- Dieulefit Entre vignes et lavandes Dieulefit 12 juillet 2026