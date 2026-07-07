Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

2h20 mn — Historique, Thriller

Tout public

De Antonin Baudry

Par Bérénice Vila, Antonin Baudry

Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 20 minutes? Historical, Thriller

For all audiences

Directed by Antonin Baudry

Written by Bérénice Vila, Antonin Baudry

Starring Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

L’événement Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux