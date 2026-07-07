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Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 31 juillet 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

2h20 mn — Historique, Thriller
Tout public
De Antonin Baudry
Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2 hours 20 minutes? Historical, Thriller
For all audiences
Directed by Antonin Baudry
Written by Bérénice Vila, Antonin Baudry
Starring Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

L’événement Cinéma La Bataille De Gaulle J’écris ton nom Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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