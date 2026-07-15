Soirée musicale Dieulefit
samedi 1 août 2026 · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Soirée musicale
Place de la poste Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La Mine d’art qui sa grotte pour déménager le temps du soirée place de la Poste ! Un premier concert avec un groupe local débutera vers 19h30 suivi de Sinner G’s
.
Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com
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English :
La Mine d’art is setting up its stage at Place de la Poste for the evening! The first concert, featuring a local band, will start around 7:30 p.m., followed by Sinner G’s
L’événement Soirée musicale Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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