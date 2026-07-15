Informations pratiques

Dieulefit

Soirée musicale

Place de la poste Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Mine d’art qui sa grotte pour déménager le temps du soirée place de la Poste ! Un premier concert avec un groupe local débutera vers 19h30 suivi de Sinner G’s

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Place de la poste Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com

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English :

La Mine d’art is setting up its stage at Place de la Poste for the evening! The first concert, featuring a local band, will start around 7:30 p.m., followed by Sinner G’s

L’événement Soirée musicale Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux