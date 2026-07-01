Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné

Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Journée du Musée

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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr

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English :

Museum Day

L’événement Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux