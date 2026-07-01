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AGENDA · Dieulefit

Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

dimanche 23 août 2026 · Musée du Protestantisme Dauphinois · Dieulefit

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée du Protestantisme Dauphinois
Adresse
25 rue de l'Ancien Temple
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné

Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Journée du Musée
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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33  mdpd@wanadoo.fr

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English :

Museum Day

L’événement Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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