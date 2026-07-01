Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
dimanche 23 août 2026 · Musée du Protestantisme Dauphinois · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Journée du Musée
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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
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English :
Museum Day
L’événement Journée du musée Conférence Amape, une maison d’accueil protestante dans le Dauphiné Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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