Dieulefit

Marché Laine & Soie

Place Chateauras Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Marché artisanal Laine et Soie , éleveurs, producteurs, artisans du textile fait main.

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Place Chateauras Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 37 58 toisondart26@gmail.com

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English :

Laine et Soie Artisan Market: Breeders, producers, and artisans of handmade textiles.

L’événement Marché Laine & Soie Dieulefit a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux