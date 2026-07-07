La Buvette Initiation à la Kinésiologie Buvette piscine Dieulefit
dimanche 16 août 2026 · Buvette piscine · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
La Buvette Initiation à la Kinésiologie
Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Initiation à la Kinésiologie par le mouvement par Sophie Bazille
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Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 72 39 kolinabassi@gmail.com
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English :
An Introduction to Kinesiology Through Movement by Sophie Bazille
L’événement La Buvette Initiation à la Kinésiologie Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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