Café citoyen Pour un revenu inconditionnel d’existence Roubaix

Café citoyen Pour un revenu inconditionnel d’existence avec le chercheur lyonnais Baptiste Mylondo (philosophe, économiste et objecteur de croissance). Comment lutter sérieusement contre la pauvreté et les inégalités? Ets-il juste de donner à tous un revenu inconditionnel? Pour quel montant? Qui va le payer? En quoi un revenu inconditionnel modifie notre rapport au travail ?

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14

English :

Café citoyen Pour un revenu inconditionnel d’existence with Lyon-based researcher Baptiste Mylondo (philosopher, economist and growth objector). How can we seriously combat poverty and inequality? Is it fair to give everyone an unconditional income? For how much? Who will pay for it? How does an unconditional income change our relationship to work?

