Initiation à la programmation, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Initiation à la programmation Mardi 21 avril, 10h00, 14h30 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Lors de cet atelier, votre enfant découvrira ce qu’est la programmation. Grâce à des petits exercices ludiques, il ou elle pourra coder ses premiers programmes en langage html et en langage python.

Pour enfant de 9 à 12 ans.

Atelier en 1 séance au choix : de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h.

3e étage – salle Multimédia

Si vous inscrivez plusieurs enfants, veuillez remplir un formulaire par enfant

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/form/sinscrire-latelier-initiation-programmation »}, {« type »: « email », « value »: « mperard@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.04 »}] [{« link »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/form/sinscrire-latelier-initiation-programmation »}]

Lors de cet atelier, votre enfant découvrira ce qu’est la programmation grâce à des petits exercices ludiques atelier informatique programmation

Elf-Moondance / Pixabay