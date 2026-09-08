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Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression place du foirail Pau

jeudi 10 septembre 2026 · place du foirail · Pau

Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression place du foirail Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
place du foirail
Adresse
Bar Le Méliès
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression

place du foirail Bar Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Rencontre et débat citoyen autour des enjeux climatiques
avec la participation de Raphaëlle Segond, docteure en géographie, enseignante-chercheuse à l’UPPA, laboratoire TREE, membre de l’AtécoPau et Rémy Naude, directeur du Pays de Béarn   .

place du foirail Bar Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36  info@ecocene.fr

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English : Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression

L’événement Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau

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