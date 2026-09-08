Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression place du foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression

place du foirail Bar Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Rencontre et débat citoyen autour des enjeux climatiques

avec la participation de Raphaëlle Segond, docteure en géographie, enseignante-chercheuse à l’UPPA, laboratoire TREE, membre de l’AtécoPau et Rémy Naude, directeur du Pays de Béarn .

place du foirail Bar Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 info@ecocene.fr

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English : Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression

L’événement Café climat L’eau potable, un bien commun sous pression Pau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau