Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes samedi 25 avril 2026.
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes 25 avril et 23 mai
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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