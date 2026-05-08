Café créatif avec Kim Hana et Léna Les Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Café créatif avec Kim Hana et Léna

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Café créatif avec Kim Hana et Léna. Venez créer avec une communauté !

Entrée libre. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Café créatif avec Kim Hana et Léna

L’événement Café créatif avec Kim Hana et Léna Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers