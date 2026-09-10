Informations pratiques

Café créatif : découverte de l’art du pliage Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 25 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif et réemploi

Découverte de l’art du pliage : Grâce à d’anciens livres ou magazines, transformez les pages en les pliant pour créer des objets de décoration originaux à poser ou à suspendre.

Adultes et ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-25T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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