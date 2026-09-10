Café créatif : découverte du tataki zome Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes
Informations pratiques
Café créatif : découverte du tataki zome Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 7 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Atelier d’impression végétale
Une initiation au tataki zome. Cette technique japonaise permet d’imprimer des motifs sur du papier ou du tissu à partir de vrais végétaux.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T10:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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