Informations pratiques

Café créatif : découverte du tataki zome Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 7 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier d’impression végétale

Une initiation au tataki zome. Cette technique japonaise permet d’imprimer des motifs sur du papier ou du tissu à partir de vrais végétaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T10:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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