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Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny

Adresse : 84, rue d'Angleterre 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 29 avril, 15h30

Découverte de la technique de la linogravure.

Un atelier pour découvrir la technique de la linogravure gâce à des tampons creusés dans de la gomme pour imprimer à l’encre des motifs graphiques sur papier.
Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91


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