Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 29 avril 2026.
Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 29 avril, 15h30
Découverte de la technique de la linogravure.
Un atelier pour découvrir la technique de la linogravure gâce à des tampons creusés dans de la gomme pour imprimer à l’encre des motifs graphiques sur papier.
Adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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