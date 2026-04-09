Café créatif : initiation à la linogravure Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 29 avril, 15h30 Ille-et-Vilaine

Découverte de la technique de la linogravure.

Un atelier pour découvrir la technique de la linogravure gâce à des tampons creusés dans de la gomme pour imprimer à l’encre des motifs graphiques sur papier.

Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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