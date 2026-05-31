Café crochet, Maison Marbeuf, Rennes

Café crochet Dimanche 31 mai, 15h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! Ou simplement lire, jouer à un jeu de société, te rafraichir autour d’une boisson.

Un moment tranquille comme à la maison !

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! crochet jardin

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