Café crochet, Maison Marbeuf, Rennes
Café crochet, Maison Marbeuf, Rennes dimanche 31 mai 2026.
Café crochet Dimanche 31 mai, 15h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T15:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! Ou simplement lire, jouer à un jeu de société, te rafraichir autour d’une boisson.
Un moment tranquille comme à la maison !
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Viens flâner dans le jardin de Maison Marbeuf et crocheter en bonne compagnie ! crochet jardin
louches
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