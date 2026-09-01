Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement Espace Culturel Agon-Coutainville
dimanche 13 septembre 2026 · Espace Culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Ciné / Débat un dimanche matin au cinéma, entre accueil convivial, viennoiserie et projection, suivi d’un ciné-débat autour du film La diagonale de l’engagement, avec un échange en visio avec le réalisateur L. Hubler.
Accueil 9h30, film 10h au cinéma L’Espace. .
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.clap.50@gmail.com
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English : Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement
L’événement Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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