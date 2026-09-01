Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement Espace Culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Ciné / Débat un dimanche matin au cinéma, entre accueil convivial, viennoiserie et projection, suivi d’un ciné-débat autour du film La diagonale de l’engagement, avec un échange en visio avec le réalisateur L. Hubler.

Accueil 9h30, film 10h au cinéma L’Espace. .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.clap.50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement

L’événement Café, croissant et cinéma Ciné / Débat La diagonale de l’engagement Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme