Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes
Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes mardi 2 juin 2026.
Café des futurs parents Mardi 2 juin, 09h00 Espace parent 9 rue de Picardie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00
Espace parent 9 rue de Picardie 9 rue de Picardie 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Café des futurs parents
CPAM
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