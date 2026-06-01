Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes

Café des futurs parents Mardi 2 juin, 09h00 Espace parent 9 rue de Picardie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Espace parent 9 rue de Picardie 9 rue de Picardie 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Café des futurs parents

CPAM