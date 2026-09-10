Café des Langues en allemand Café du Hâvre Oudon
vendredi 25 septembre 2026 · Café du Hâvre · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Café des Langues en allemand
Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-10-30 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
À partir du mois de janvier 2026, le Comité de jumelage propose un Café en ALLEMAND en partenariat avec Le Café du Havre.
Quel que soit votre niveau, venez discuter en allemand et en toute simplicité autour d’un verre. Les sessions se tiendront chaque dernier vendredi du mois de 17h30 à 19h00.
N’hésitez pas à vous rendre à la première qui aura lieu ce vendredi 30 janvier, les germanophones Marie-Paule et Eric seront là pour vous accueillir d’un cordial Guten Tag .
Après l’anglais et l’espagnol, voilà désormais l’occasion d’améliorer son allemand sur Oudon
Ouvert à tous
ORGANISÉ PAR
Comité de Jumelage .
Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 68 87 jumelage.oudon@gmail.com
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English :
From January 2026, the Comité de Twinning will be offering a Café in GERMAN in partnership with Le Café du Havre.
L’événement Café des Langues en allemand Oudon a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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