Informations pratiques

Weyersheim

Café des parents à 9h30

1 rue de la Praire Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

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1 rue de la Praire Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est relais-petite-enfance@cc-basse-zorn.fr

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English :

L’événement Café des parents à 9h30 Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn