AGENDA · Weyersheim
Café des parents à 9h30 Weyersheim
samedi 10 octobre 2026 · Weyersheim
Informations pratiques
Weyersheim
Café des parents à 9h30
1 rue de la Praire Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
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1 rue de la Praire Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est relais-petite-enfance@cc-basse-zorn.fr
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English :
L’événement Café des parents à 9h30 Weyersheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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