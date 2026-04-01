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CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat

CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat vendredi 17 avril 2026.

Adresse : SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Ville : 31260 Mazères-sur-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-17T17:00:00

Fin : 2026-04-17T18:30:00

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mazères-sur-Salat

CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT

SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Café des parents intimité & consentement

Un temps d’échange ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur le secteur de l’APEAI.
Accueil des enfants possible sur place.   .

SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie   levastemonde@outlook.com

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English :

April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!

L’événement CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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