Mazères-sur-Salat

CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT

SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !

Café des parents intimité & consentement

Un temps d’échange ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur le secteur de l’APEAI.

Accueil des enfants possible sur place. .

SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

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English :

April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!

L’événement CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE