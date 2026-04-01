CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat
CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat vendredi 17 avril 2026.
Mazères-sur-Salat
CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT
SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 18:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Café des parents intimité & consentement
Un temps d’échange ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur le secteur de l’APEAI.
Accueil des enfants possible sur place. .
SALLE DE L’ALAE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!
L’événement CAFÉ DES PARENTS L’INTIMITÉ & LE CONSENTEMENT Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE