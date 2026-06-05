CAFÉ-DISCUTE Le Bousquet-d’Orb
CAFÉ-DISCUTE Le Bousquet-d’Orb vendredi 5 juin 2026.
Le Bousquet-d’Orb
CAFÉ-DISCUTE
20 Avenue Lyon-Caen Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Café discute au café du Nord au Bousquet d’Orb tous les vendredis dès le 5 juin 2026
Informations au 04 67 97 90 10
Café discute au café du Nord au Bousquet d’Orb tous les vendredis dès le 5 juin 2026
Informations au 04 67 97 90 10 .
20 Avenue Lyon-Caen Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 97 90 10
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English : CAFÉ-DISCUTE
Caf%E9 meets at the Café du Nord in Bousquet d’Orb every Friday starting June 5, 2026
For more information, call 04 67 97 90 10
L’événement CAFÉ-DISCUTE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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