Le Bousquet-d’Orb

CAFÉ-DISCUTE

20 Avenue Lyon-Caen Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Café discute au café du Nord au Bousquet d’Orb tous les vendredis dès le 5 juin 2026

Informations au 04 67 97 90 10

Café discute au café du Nord au Bousquet d’Orb tous les vendredis dès le 5 juin 2026

Informations au 04 67 97 90 10 .

20 Avenue Lyon-Caen Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 97 90 10

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English : CAFÉ-DISCUTE

Caf%E9 meets at the Café du Nord in Bousquet d’Orb every Friday starting June 5, 2026

For more information, call 04 67 97 90 10

L’événement CAFÉ-DISCUTE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB