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Café Espagnol avec John Langeac

Café Espagnol avec John Langeac mardi 12 mai 2026.

Adresse : 2 place de la halle

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Langeac

Café Espagnol avec John

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 17:00:00
fin : 2026-05-12 18:30:00

Date(s) :
2026-05-12 2026-05-26

John vous attend le 2ème et 4ème mardi de chaque mois.
Débutant.e.s ou confirmé.e.s, si l’espagnol vous chante à l’oreille, venez faire un tour au Café Grenouille et papoter, quel que soit votre niveau en espagnol !
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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

John awaits you on the 2nd and 4th Tuesday of each month.
Whether you’re a beginner or an experienced speaker, if you’ve got Spanish on the brain, come along to Café Grenouille and chat, whatever your level of Spanish!

L’événement Café Espagnol avec John Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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