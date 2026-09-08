Café IA #1 — Venez avec votre problème, repartons avec une solution IA, Social Club Claye-Souilly, Claye-Souilly

Informations pratiques

Café IA #1 — Venez avec votre problème, repartons avec une solution IA Mardi 13 octobre, 18h00 Social Club Claye-Souilly Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Café IA #1 — Venez avec votre problème, repartons avec une solution IA

Une permanence IA concrète pour entrepreneurs, indépendants et TPE/PME.

Social Club — 3 Rue Robert Schuman, 77410 Claye-Souilly

13 octobre 2026 — 18h

Vous entendez parler d’IA partout, mais comment l’utiliser concrètement dans votre entreprise ?

Pour cette première édition du Café IA, je vous propose un format différent d’une conférence classique.

Venez avec votre problématique réelle.

Prospection, tâches administratives, productivité, automatisation, création de contenu, relation client, agents IA, Mistral, IA souveraine, cas d’usage métier…

Nous sélectionnerons plusieurs cas et chercherons ensemble, en direct, comment l’IA peut apporter une réponse concrète.

L’objectif n’est pas de parler pendant une heure de ChatGPT ou de faire une présentation théorique : nous partons de vrais problèmes d’entrepreneurs pour construire des solutions concrètes.

Selon les sujets, nous pourrons aller jusqu’à la démonstration ou la création en direct d’un workflow, d’une automatisation ou d’un agent IA.

Au programme :

échanges accessibles à tous ;

cas réels d’entrepreneurs ;

démonstrations IA en direct ;

solutions, outils et méthodes concrètes ;

possibilité de filmer certains cas, avec l’accord des participants, afin de partager les apprentissages sur YouTube, LinkedIn ou Instagram.

Le Café IA est animé par Kévin Mameri — Activateur France Num, expert des agents IA, avec plus de 10 ans d’expérience dans la data et l’intelligence artificielle.

L’ambition : rendre l’IA moins théorique, plus accessible et surtout directement utile aux entreprises.

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