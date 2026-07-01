Café IA #2 : Initiation à l’IA avec un expert, maison des Associations, Roubaix
mercredi 15 juillet 2026 · maison des Associations · Roubaix
Informations pratiques
Café IA #2 : Initiation à l’IA avec un expert Mercredi 15 juillet, 14h00 maison des Associations Nord
Entrée gratuite sous inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Après le succès du premier Café IA, Hands Sends Plays vous invite à un atelier d’initiation à l’intelligence artificielle le lundi 15 juillet de 14h30 à 16h30 à la Maison des Associations de Roubaix (24 Place de la Liberté – Métro Eurotéléport).
Au programme :
– Découverte des bases de l’IA.
– Échanges avec Halo Jil, expert en IA.
– Exercices pratiques pour tous !
Entrée gratuite sous inscription (Lien d’inscription en description)– Scannez le QR code ou rendez-vous sur notre site www.assohsp.fr pour plus d’infos.
maison des Associations 24,Place de la Liberté , 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/rBqghWTrcUbFS9xQA »}] [{« link »: « https://assohsp.fr/event/cafe-ia-2 »}]
Un événement dé l’association Hands Sends Plays inclusion numérique
Hands Sends Plays
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