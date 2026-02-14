Café IA France Num, CCI maine et loire, Angers

Café IA France Num Mardi 19 mai, 08h30 CCI maine et loire Maine-et-Loire

Gratuit sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T08:30:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T08:30:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00

Lors de ce café IA, venez partager un moment d’échange collectif, au cours duquel vous pourrez apprendre, écouter, expérimenter et débattre sur les usages impacts des outils d’intelligence artificielle.

Un rendez-vous pour réfléchir aux implications de cette technologie dans votre entreprise.

Des chefs d’entreprises viendront partager leurs expériences.

Animé par Jean-Baptiste BENARD – Conseiller Industrie du Futur, CCI de Maine-et-Loire

CCI maine et loire 11 avenue de la Constitution ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.maineetloire.cci.fr/index.php?e=cafe-ia-cci-de-maine-et-loire-11-avenue-de-la-constitution-angers »}]

Venez débattre et échanger avec des dirigeants qui ont déployé des solutions d’IA dans leur d’entreprise. IA CCI

Café IA France Num