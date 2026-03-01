Café Langues Maison de Kerdies Plougasnou

Café Langues

Maison de Kerdies 5 Route de Saint-Samson Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

L’association de jumelage Helston-Plougasnou vous propose son traditionnel café langues. Vous pourrez converser en anglais, allemand, italien ou espagnol. Ouvert à tous dès 17h30 pour un apéro convivial ! .

Maison de Kerdies 5 Route de Saint-Samson Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 99 78 91 43

English : Café Langues

