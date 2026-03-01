Café Langues Maison de Kerdies Plougasnou
Café Langues Maison de Kerdies Plougasnou mercredi 25 mars 2026.
Café Langues
Maison de Kerdies 5 Route de Saint-Samson Plougasnou Finistère
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
L’association de jumelage Helston-Plougasnou vous propose son traditionnel café langues. Vous pourrez converser en anglais, allemand, italien ou espagnol. Ouvert à tous dès 17h30 pour un apéro convivial ! .
Maison de Kerdies 5 Route de Saint-Samson Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 99 78 91 43
English : Café Langues
L’événement Café Langues Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-06 par OT BAIE DE MORLAIX