Café Le Baryton concert duo Hoboes Café Le Baryton Lanton
Café Le Baryton concert duo Hoboes Café Le Baryton Lanton samedi 2 mai 2026.
Lanton
Café Le Baryton concert duo Hoboes
Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le duo Hoboes vagabondage folk, blues et country traditionnelle le long des voies ferrées d’Amérique du Nord, dans les pas de Joan Baez, Arlo et Woody Guthrie, Nanci Griffith et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.
Mary chant, guitare, violon, washboard et Jean-Luc Brosse guitares, dobro, harmonica.
Prix libre au chapeau .
Restauration sur place à partir de 19h sur réservation.
Réservation conseillée au 06 43 51 95 84 .
Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 95 84
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English : Café Le Baryton concert duo Hoboes
L’événement Café Le Baryton concert duo Hoboes Lanton a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur Bassin
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