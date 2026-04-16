Café lecture L’Afrique Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Café lecture L’Afrique Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 27 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Café lecture L’Afrique
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Café Lecture, partagez vos lectures sur le thème de l’Afrique.
Proposé par l’association d’animation de la bibiothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans.
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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
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English :
Café Lecture, share your readings on the theme of Africa.
Organized by the Saint-Laurent-en-Royans library-entertainment association.
L’événement Café lecture L’Afrique Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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