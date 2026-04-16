Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 20 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux.
En partenariat avec le réseau médiathèques Royans-Vercors.
.
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet Julien Prothière, game designer.
In partnership with the Royans-Vercors media library network.
L’événement Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme)
- Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsen Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 3 mai 2026
- Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans 3 mai 2026
- Cinéma écran mobile Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 29 mai 2026
- Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 6 juin 2026
- Café lecture L’Afrique Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 27 juin 2026