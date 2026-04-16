Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux.

En partenariat avec le réseau médiathèques Royans-Vercors.

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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

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English :

Meet Julien Prothière, game designer.

In partnership with the Royans-Vercors media library network.

L’événement Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme