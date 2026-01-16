Café linguistique n°3 Rue Marcel Cachin Domérat

Café linguistique n°3 Rue Marcel Cachin Domérat samedi 14 mars 2026.

Café linguistique n°3

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Hello, Holà, Hallo ! Venez échanger dans différentes langues ambiance ludique et conviviale garantie.
  .

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hello, Holà, Hallo! Come and exchange ideas in different languages: a fun and friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Café linguistique n°3 Domérat a été mis à jour le 2026-01-16 par Montluçon Tourisme