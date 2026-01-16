Café linguistique n°3 Rue Marcel Cachin Domérat
Café linguistique n°3 Rue Marcel Cachin Domérat samedi 14 mars 2026.
Café linguistique n°3
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Hello, Holà, Hallo ! Venez échanger dans différentes langues ambiance ludique et conviviale garantie.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Hello, Holà, Hallo! Come and exchange ideas in different languages: a fun and friendly atmosphere guaranteed.
