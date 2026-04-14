Café littéraire, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Café littéraire, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Café littéraire Samedi 25 avril, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Autour d’un thé/café, découvrez les nouveautés et coups de cœur romans avec Laura
Visuel généré avec Canva
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Soluce Emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 14 avril 2026
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026