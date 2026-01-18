Café littéraire

14 rue Saint-Jacques Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Café littéraire. .

14 rue Saint-Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 69 99 mediatheque.monpazier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café littéraire

L’événement Café littéraire Monpazier a été mis à jour le 2026-01-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides