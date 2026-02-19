Salon « Métiers & Arts » de Monpazier place de cornières Monpazier Monpazier 14 – 17 mai Gratuite

Salon regroupant une quarantaine d’artisans d’art et d’artistes

14 au 17 mai 2026

Venez découvrir la 17ème édition du Salon Métiers & Arts, du 14 au 17 mai à Monpazier !

Au cœur d’un des plus beaux villages de France, le Salon Métiers & Arts rassemble une quarantaine d’artisans d’art et artistes qui, avec passion et dévouement, façonnent des pièces uniques, reflets de savoir-faire ancestraux.

Au fil des ruelles, vous découvrirez, au sein des boutiques et des échoppes éphémères, une palette diversifiée de métiers et de matières. De la plume au métal, du tissu au verre, le Salon est une invitation immersive à un voyage visuel et tactile où les matières se transforment en œuvre d’art et en objets du quotidien.

En plus de l’exposition-vente d’œuvres uniques, le Salon propose également des démonstrations en direct, offrant un aperçu fascinant du processus créatif de l’artisanat d’art. Vous pourrez ainsi apprécier la maîtrise des gestes et des techniques qui font de chaque pièce une création si singulière. Cette année, vous pourrez découvrir le tissage, la vannerie, la technique du vitrail, le Tadelakt…

Des ateliers de pratique seront également proposés tous les jours du Salon.

Amateur d’art ou simple curieux, seul, en famille ou entre amis, le Salon Métiers & Arts est un rendez-vous à ne pas manquer. Plongez dans l’univers fascinant de la création artisanale et découvrez des objets durables, éthiques et locaux au cœur d’une manifestation festive !

Plus d’info : [https://metiersdart-grandbergeracois.fr/salon-et-evenements/](https://metiersdart-grandbergeracois.fr/salon-et-evenements/)

Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite

Ateliers Tout Public sur réservation

Jeudi 14 : 10h -19h

Vendredi 15 : 13h – 21h

Samedi 16 : de 10h à 19h

Dimanche 17 : de 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T17:00:00.000+02:00

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https://metiersdart-grandbergeracois.fr/salon-et-evenements/

place de cornières Monpazier Place des Cornières Monpazier Monpazier 24540 Dordogne



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