Salon Métiers & Arts Monpazier

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Le Salon Métiers & Arts fête sa 17ème édition du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2026 !

Au cœur de la Bastide de Monpazier, village aux multiples labels pour son architecture remarquable et ses boutiques d’artisanat d’art, le Salon réunira près de 50 artisans d’art et artistes de la France entière, venus présenter leurs créations uniques.

De boutiques pérennes en échoppes éphémères, une diversité de savoir-faire durables et éthiques se dévoile, alliant

techniques centenaires et créativité moderne.

Le Salon présente une multitude de métiers et de matières, à l’image de la richesse des savoir-faire français.

Rendez-vous incontournable avec les Métiers d’Art, le Salon organise également des démonstrations de savoir-faire, des ateliers jeune public, des conférences et expositions… .

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 30 09 metiersdart@la-cab.fr

