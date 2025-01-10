Boucle des remparts Monpazier, Villes et villages fleuris Monpazier Dordogne

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Un parcours intra-muros dans la Bastide Royale, inscrite parmi les plus Beaux villages de France , aux ruelles fleuries. Se promener dans Monpazier, c’est se promener dans l’Histoire.

English : Boucle des remparts Monpazier, Villes et villages fleuris

A walk within the walls of the Royal Bastide, listed as one of the most beautiful villages in France, with its flowered streets. To walk in Monpazier is to walk in History.

Deutsch : Boucle des remparts Monpazier, Villes et villages fleuris

Ein Rundgang innerhalb der Stadtmauern durch die königliche Bastide, die zu den « Schönsten Dörfern Frankreichs » zählt, mit ihren blumengeschmückten Gassen. Ein Spaziergang durch Monpazier ist ein Spaziergang durch die Geschichte.

Italiano :

Visita della Bastide Royal, annoverata tra i più bei villaggi di Francia, con le sue strade fiorite. Camminare per Monpazier significa camminare nella storia.

Español : Boucle des remparts Monpazier, Villes et villages fleuris

Una visita a la Bastida Real, catalogada como uno de los pueblos más bellos de Francia, con sus calles llenas de flores. Pasear por Monpazier es pasear por la historia.

