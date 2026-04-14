Café mortel, Autre lieu, Genève

Café mortel Mardi 12 mai, 18h30 Autre lieu

Gratuit – consommations à régler sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Un mardi par mois, en fin de journée, dans un bar de Genève ou environs.

Plus d’informations sur : https://palliativegeneve.ch/agenda

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://palliativegeneve.ch/agenda »}]

C’est quoi un Café mortel ? C’est un espace éphémère de partage, qui permet d’échanger sur et autour de la mort.

DR